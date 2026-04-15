Des Books et du Buzz, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Des Books et du Buzz Mercredi 15 avril, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Le club des 8-12 ans.

Un rendez-vous pour les jeunes lecteurs curieux et bavards !

Speedbooking, échanges de coups de cœur, rires et bonne humeur au programme.

Viens partager tes lectures et découvrir celles des autres dans une ambiance conviviale.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le club des 8-12 ans.