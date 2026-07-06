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Des cases et des bulles : la santé mentale en BD Bibliothèque Robert Sabatier Paris

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Robert Sabatier · Paris

Des cases et des bulles : la santé mentale en BD Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Robert Sabatier
Adresse
29 rue Hermel
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation en ligne via : billetweb/sabatier , à partir du 31 août.</p>

Avec :

Lisa Mandel, autrice notamment de Se rétablir, chronique sur le rétablissement en santé mentale, aux éditions Exemplaire qu’elle a créées, et de HP, aux éditions L’Association.

Lucie Morel, autrice de Toc Toc, aux éditions Même pas mal.

La rencontre sera modérée par Eva Mazur, formatrice en santé mentale et co-autrice avec Catherine Testa de Aider – Les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner : Oser parler de santé mentale, aux éditions Michel Lafon.

Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, toc, rétablissement … la BD lève le voile sur ces réalités qui concernent près d’un Français sur cinq. Pour explorer autrement la santé mentale, inviter à un dialogue profond et décalé sur les troubles psychiques. Pour déjouer les idées reçues en invitant à déstigmatiser la maladie mentale et à regarder différemment la souffrance psychique. Pour parler de santé mentale avec justesse, sensibilité et parfois même humour.
Parce que parfois, une image ou un récit permet de mieux comprendre ce que l’on vit, ce que vit l’autre, ou simplement d’ouvrir la discussion…
Le mardi 06 octobre 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit

Réservation en ligne via : billetweb/sabatier , à partir du 31 août.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 106 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:30:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel  75018 Paris


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