Des cases et des bulles : la santé mentale en BD Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

Avec :

Lisa Mandel, autrice notamment de Se rétablir, chronique sur le rétablissement en santé mentale, aux éditions Exemplaire qu’elle a créées, et de HP, aux éditions L’Association.

Lucie Morel, autrice de Toc Toc, aux éditions Même pas mal.

La rencontre sera modérée par Eva Mazur, formatrice en santé mentale et co-autrice avec Catherine Testa de Aider – Les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner : Oser parler de santé mentale, aux éditions Michel Lafon.

Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, toc, rétablissement … la BD lève le voile sur ces réalités qui concernent près d’un Français sur cinq. Pour explorer autrement la santé mentale, inviter à un dialogue profond et décalé sur les troubles psychiques. Pour déjouer les idées reçues en invitant à déstigmatiser la maladie mentale et à regarder différemment la souffrance psychique. Pour parler de santé mentale avec justesse, sensibilité et parfois même humour.

Parce que parfois, une image ou un récit permet de mieux comprendre ce que l’on vit, ce que vit l’autre, ou simplement d’ouvrir la discussion…

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Réservation en ligne via : billetweb/sabatier , à partir du 31 août.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 106 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:30:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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