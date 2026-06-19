Des compositeurs dans l’affaire Dreyfus Musée de Bretagne Rennes Samedi 20 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

À la fin du 19e siècle, l’affaire Dreyfus divise aussi le monde artistique. Compositeurs, écrivains et intellectuels s’engagent selon leurs convictions.

Il y a d’un côté ceux qui dénoncent l’injustice et de l’autre, ceux qui condamnent Dreyfus. Parmi les défenseurs, Claude Debussy soutient très tôt Alfred Dreyfus, qu’il connaît personnellement. Alfred Bruneau, proche d’Émile Zola, subit quant à lui les conséquences de son engagement : il voit son opéra « Messidor » retiré de l’affiche après juste quelques représentations.

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À travers ce programme interprété par **les élèves des** classes de chant lyrique et de piano du Conservatoire régional de Rennes, découvrez des œuvres de Debussy, Bruneau, Fauré et d’autres compositeurs qui ont apporté leur soutien au capitaine Alfred Dreyfus.

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​En partenariat avec le Conservatoire régional de Rennes, dans le cadre de l’exposition « L’affaire Dreyfus à Rennes ».

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T16:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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