Des histoires contées en plein air Rue de la Gare Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Des histoires contées en plein air

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Prenez le temps en famille de vous poser au plus proche de la nature pour écouter les lectures de Lucie de la médiathèque. Une animation suivie par un goûter et du jeu libre dans les allées du château. Cet atelier sera proposé en fonction de la météo du moment.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Des histoires contées en plein air

L’événement Des histoires contées en plein air Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin