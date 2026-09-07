Des jardins vivriers au parc urbain : visite du parc André Lamy, Parc André Lamy, Saint-Gilles

Informations pratiques

Des jardins vivriers au parc urbain : visite du parc André Lamy Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc André Lamy Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un nouveau parc urbain a récemment été inauguré à Saint-Gilles, mais connaissez-vous l’histoire de cet espace situé en bordure du centre historique ?

Cette visite vous invite à découvrir son aménagement actuel, tout en remontant le fil de l’histoire de ce quartier, encore ponctué de vestiges du passé.

Parc André Lamy 7 Rue de la Chicanette, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

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©Ville de Saint-Gilles