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Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay

Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay

Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay mardi 19 mai 2026.

Lieu : La Guilde ludique

Adresse : 55 Rue Jean Jaurès

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Des jeux au 55 !

La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Un temps convivial pour jouer autour de jeux familiaux, d’ambiance ou de réflexion. Le tout dans la bonne humeur et sans écran !

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.
Ouvert à tous   .

La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   citedesjeux@parthenay.fr

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English : Des jeux au 55 !

L’événement Des jeux au 55 ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine

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