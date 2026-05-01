Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay
Des jeux au 55 ! La Guilde ludique Parthenay mardi 19 mai 2026.
Parthenay
Des jeux au 55 !
La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 17:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Un temps convivial pour jouer autour de jeux familiaux, d’ambiance ou de réflexion. Le tout dans la bonne humeur et sans écran !
Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.
Ouvert à tous .
La Guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine citedesjeux@parthenay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des jeux au 55 !
L’événement Des jeux au 55 ! Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay 19 mai 2026
- Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay 19 mai 2026
- Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay 19 mai 2026
- Danse femmes atelier de danse contemporaine et féminine L’Archipel Parthenay 20 mai 2026
- Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 20 mai 2026