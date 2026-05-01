Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay
Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay mercredi 20 mai 2026.
Parthenay
Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels
Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Trois cartes en main, un coup de poing sur la table et le cœur qui s’emballe voilà le Trut en une phrase.
Ce jeu de cartes venu tout droit des comptoirs de l’ouest français mélange lecture d’adversaire, coups de bluff et parties express qui s’enchaînent sans répit.
Le principe est limpide remporter 2 plis sur 3 pour décrocher la manche, tout en ayant la possibilité de surenchérir d’un Trut ! tonitruant pour doubler la mise et mettre la pression à l’adversaire.
Que vous soyez amateur de jeux rapides entre amis ou nostalgique des jeux de comptoir à l’ancienne, le Trut a tout pour devenir votre nouvelle obsession ludique.
Les gagnants récompensés !
1er lot un pass festival pour le festival de Bouche à oreille
2nd lot une place sur un concert
Sur inscription. .
Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des cultures de pays (MCP) Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 70 accueil@metive.org
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English : Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels
L’événement Tournoi de trut et jeux en bois traditionnels Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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