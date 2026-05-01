Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay

Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay

Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay mardi 19 mai 2026.

Lieu : Résidence Services Seniors DOMITYS

Adresse : 11 Rue de Brossard

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Atelier Nutri’activ

Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Bien se nourrir pour rester en forme
Sous le signe du plaisir de manger et de la convivialité, tout en prévenant certaines pathologies, nous vous proposons de participer à un cycle d’atelier innovant, mis en œuvre par l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT POITOU et la MSA Services Poitou.

Cycle de 6 séances de 2h 1ère séance mardi 19 mai
Pré-Inscription avant le 10 mai 2026   .

Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 89 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Nutri’activ

L’événement Atelier Nutri’activ Parthenay a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)