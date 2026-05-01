Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay
Atelier Nutri’activ Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay mardi 19 mai 2026.
Parthenay
Atelier Nutri’activ
Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Bien se nourrir pour rester en forme
Sous le signe du plaisir de manger et de la convivialité, tout en prévenant certaines pathologies, nous vous proposons de participer à un cycle d’atelier innovant, mis en œuvre par l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT POITOU et la MSA Services Poitou.
Cycle de 6 séances de 2h 1ère séance mardi 19 mai
Pré-Inscription avant le 10 mai 2026 .
Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 89 69
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English : Atelier Nutri’activ
L’événement Atelier Nutri’activ Parthenay a été mis à jour le 2026-05-08 par CC Parthenay Gâtine
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