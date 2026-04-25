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Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay

Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay

Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Parthenay

Adresse : 6 Place Georges Picard

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Parthenay

Les histoires s’écoutent aussi

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-19

La médiathèque de Parthenay s’associe à l’événement national “10 jours sans écrans” du 19 au 30 mai 2026.

Pour l’occasion, le traditionnel rendez-vous “A vos manettes” cédera la place à un espace détente où il vous sera possible d’écouter des histoires grâce aux conteuses Auzou® et Max®.

Pour les plus grands, plongez dans un bain de littérature avec notre sélection de romans audio.

3ème étage de la Médiathèque sur les heures d’ouverture de la médiathèque.   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42  mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Les histoires s’écoutent aussi

L’événement Les histoires s’écoutent aussi Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine

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