Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay
Les histoires s’écoutent aussi Médiathèque Parthenay Parthenay mardi 19 mai 2026.
Parthenay
Les histoires s’écoutent aussi
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-19
La médiathèque de Parthenay s’associe à l’événement national “10 jours sans écrans” du 19 au 30 mai 2026.
Pour l’occasion, le traditionnel rendez-vous “A vos manettes” cédera la place à un espace détente où il vous sera possible d’écouter des histoires grâce aux conteuses Auzou® et Max®.
Pour les plus grands, plongez dans un bain de littérature avec notre sélection de romans audio.
3ème étage de la Médiathèque sur les heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Les histoires s’écoutent aussi
L’événement Les histoires s’écoutent aussi Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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