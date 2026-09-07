AGENDA · Châteaudouble
Des kilomètres d’histoires et 1000 bornes de jeux, Médiabus, Châteaudouble
samedi 3 octobre 2026 · Médiabus · Châteaudouble
Informations pratiques
Des kilomètres d’histoires et 1000 bornes de jeux Samedi 3 octobre, 10h00 Médiabus Var
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Le médiabus fait escale à Châteaudouble pour Biblis en folie ! Un monde d’histoires et de jeux vous attend… Histoires drôles, contes et récits émouvants, jeux de société pour les petits et grands curieux. Les bibliothécaires sauront vous proposer de belles découvertes !
Médiabus Grande Place, 83300 Châteaudouble Châteaudouble 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Biblis en folie 2026
©DPVa
À voir aussi à Châteaudouble (Var)
- Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble 13 septembre 2026
- Tapis lecture A l’eau Place de la fontaine Châteaudouble 26 septembre 2026
- Dégustation d’eaux A l’eau Troquet de Marette Châteaudouble 2 octobre 2026
- Spectacle A l’eau Salle des Fêtes Châteaudouble 2 octobre 2026