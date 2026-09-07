Des kilomètres d’histoires et 1000 bornes de jeux, Médiabus, Châteaudouble

Informations pratiques

Des kilomètres d’histoires et 1000 bornes de jeux Samedi 3 octobre, 10h00 Médiabus Var

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Le médiabus fait escale à Châteaudouble pour Biblis en folie ! Un monde d’histoires et de jeux vous attend… Histoires drôles, contes et récits émouvants, jeux de société pour les petits et grands curieux. Les bibliothécaires sauront vous proposer de belles découvertes !

Médiabus Grande Place, 83300 Châteaudouble Châteaudouble 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biblis en folie 2026

©DPVa