Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble
dimanche 13 septembre 2026 · La Nuit rêveuse Atelier floral · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse
La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : 39.99 – 39.99 – 49.99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-14 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-09-14 2026-09-27 2026-09-28
J’accueille sur réservation dans mon ateliers les petits et grands curieux et vous fait découvrir pas à pas le métier de fleuriste à travers la réalisation d’une composition avec laquelle vous repartez !
.
La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
I welcome curious visitors of all ages to my studio by appointment and guide you, step by step, through the art of floristry as you create an arrangement that you can take home with you!
L’événement Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse Châteaudouble a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteaudouble (Drôme)
- Tapis lecture A l’eau Place de la fontaine Châteaudouble 26 septembre 2026
- Dégustation d’eaux A l’eau Troquet de Marette Châteaudouble 2 octobre 2026
- Spectacle A l’eau Salle des Fêtes Châteaudouble 2 octobre 2026
- Des kilomètres d’histoires et 1000 bornes de jeux, Médiabus, Châteaudouble 3 octobre 2026