Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse La Nuit rêveuse Atelier floral Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse

La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : 39.99 – 39.99 – 49.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-14 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-09-14 2026-09-27 2026-09-28

J’accueille sur réservation dans mon ateliers les petits et grands curieux et vous fait découvrir pas à pas le métier de fleuriste à travers la réalisation d’une composition avec laquelle vous repartez !

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La Nuit rêveuse Atelier floral 19 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 73 02 49

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English :

I welcome curious visitors of all ages to my studio by appointment and guide you, step by step, through the art of floristry as you create an arrangement that you can take home with you!

L’événement Ateliers floraux avec La Nuit Rêveuse Châteaudouble a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme