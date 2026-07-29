Dégustation d’eaux A l’eau Troquet de Marette Châteaudouble
vendredi 2 octobre 2026 · Troquet de Marette · Châteaudouble
Informations pratiques
Châteaudouble
Dégustation d’eaux A l’eau
Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Le Troquet se transforme en bar à eaux pour découvrir les subtilités de leurs saveurs grâce à une animatrice du musée de l’eau.
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Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09 bibliotheque@chateaudouble26.fr
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English :
Le Troquet is transformed into a water bar where visitors can discover the subtleties of the flavors with the help of a guide from the Water Museum.
L’événement Dégustation d’eaux A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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