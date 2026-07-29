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AGENDA · Châteaudouble

Dégustation d’eaux A l’eau Troquet de Marette Châteaudouble

vendredi 2 octobre 2026 · Troquet de Marette · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Troquet de Marette
Adresse
24 Grande Rue
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif
3 3 3

Châteaudouble

Dégustation d’eaux A l’eau

Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Le Troquet se transforme en bar à eaux pour découvrir les subtilités de leurs saveurs grâce à une animatrice du musée de l’eau.
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Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09  bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

Le Troquet is transformed into a water bar where visitors can discover the subtleties of the flavors with the help of a guide from the Water Museum.

L’événement Dégustation d’eaux A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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