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AGENDA · Châteaudouble

Expo photos A l’eau Châteaudouble

samedi 29 août 2026 · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Bibliothèque et Troquet de Marette
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif

Châteaudouble

Expo photos A l’eau

Bibliothèque et Troquet de Marette Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-08-29

Exposition de photographies de libellules les reines des zones humides.
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Bibliothèque et Troquet de Marette Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09  bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

Photography Exhibition: Dragonflies—Queens of the Wetlands.

L’événement Expo photos A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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