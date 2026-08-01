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AGENDA · Châteaudouble

Sortie ripisylve A l’eau Route du Grenouillet Châteaudouble

samedi 29 août 2026 · Route du Grenouillet · Châteaudouble

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Route du Grenouillet
Adresse
Rendez-vous parking covoiturage Pont de Lierne
Ville
26120 Châteaudouble
Département
Drôme
Tarif

Châteaudouble

Sortie ripisylve A l’eau

Route du Grenouillet Rendez-vous parking covoiturage Pont de Lierne Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Découverte de la faune sauvage des ripisylves lors d’une petite randonnée au bord de la Véore.
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Route du Grenouillet Rendez-vous parking covoiturage Pont de Lierne Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09  bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

Discovering the wildlife of the riparian forests during a short hike along the Véore River.

L’événement Sortie ripisylve A l’eau Châteaudouble a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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