Des lectures coups de coeur pour les Bébés explorateurs, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Muséum d'histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? · Toulouse
Informations pratiques
Des lectures coups de coeur pour les Bébés explorateurs Samedi 3 octobre, 10h30 Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Haute-Garonne
atelier limité à 12 enfants + 2 accompagnateurs par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Venez partager un moment convivial avec les médiathécaires qui feront découvrir aux tout-petits de 0 à 3 ans leurs albums et comptines préférés !
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
©Caroline Chevalier-Galant, généré avec Copilot
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