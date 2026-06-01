Des légionnaires (et pas que !) au musée, Musée Archéologique, Strasbourg
Des légionnaires (et pas que !) au musée, Musée Archéologique, Strasbourg samedi 13 juin 2026.
Des légionnaires (et pas que !) au musée 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
L’association Triboci/Civitas Tribocorum s’intéresse à l’Histoire du Bas Rhin dans l’Antiquité, de la Guerre des Gaules aux Mérovingiens; pour les JEA 2026, ses membres présenteront des tranches de vie de l’époque gallo-romaine, plus particulièrement du IIIe s., avec un détachement de la Leg VIII Avgvsta et divers ateliers sur la vie quotidienne.
Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue
L’association Triboci/Civitas Tribocorum s’intéresse à l’Histoire du Bas Rhin dans l’Antiquité, de la Guerre des Gaules aux Mérovingiens; pour les JEA 2026, ses membres présenteront des tranches de…
Association Triboci/Civitas Tribocorum©
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