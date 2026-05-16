L’été à Strasbourg Le kiosque en musique Strasbourg
L’été à Strasbourg Le kiosque en musique Strasbourg dimanche 7 juin 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Le kiosque en musique
20 avenue de la Paix Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-07
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-06-07
Pour un été inspirant, prenez le chemin du Kiosque des Contades !
En juin, chaque dimanche à 17h, découvrez une programmation musicale éclectique jazz, classique, sol, électro, musique du monde… Il y en a pour tous les goûts et tous les publics.
Pour les plus petits, des spectacles jeune public sont proposés tous les mercredis en juillet et jusqu’au 6 août (deux séances, à 15h30 et à 17h). Au programme contes, marionnettes, théâtre, musique, chant… et de l’émerveillement et du rire ! 0 .
20 avenue de la Paix Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28
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English :
L’événement L’été à Strasbourg Le kiosque en musique Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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