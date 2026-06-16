Webinaire : Comment structurer un collectif citoyens ? Propulsez l’énergie verte sur votre territoire ! En, ligne Strasbourg
Webinaire : Comment structurer un collectif citoyens ? Propulsez l’énergie verte sur votre territoire ! En, ligne Strasbourg lundi 6 juillet 2026.
Webinaire : Comment structurer un collectif citoyens ?
Propulsez l’énergie verte sur votre territoire ! En, ligne Strasbourg Lundi 6 juillet, 12h00
Un projet de production d’énergie renouvelable labellisé citoyen, c’est bien ; une société citoyenne capable de développer, financer et porter une multitude de projets locaux, c’est mieux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-06T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-06T13:00:00.000+02:00
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