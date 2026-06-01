Rencontre avec Salomé Lenormand, Kléber, STRASBOURG

Rencontre avec Salomé Lenormand Mercredi 17 juin, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

L’experte en fermentation et en cuisine végétale aux 300 000 abonnés sur Instagram (@salomelafermentee), Salomé Lenormand met la fermentation à l’honneur dans ce livre enrichi de 100 recettes simples, originales et pensées pour nourrir le microbiote. L’autrice nous initie à la fermentation, une technique naturelle qui peut révolutionner votre santé.

Boissons naturellement pétillantes, pains et autres douceurs au levain, condiments probiotiques incontournables et autres fruits et légumes sous toutes les formes de fermentation n’auront plus aucun secret pour vous !

Venez découvrir Fermentation à la maison de Salomé Lenormand publié aux éditions Hachette.

Photographie : © Cyril Berkane

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-salome-lenormand-1989909222050 »}]

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