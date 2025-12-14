L’été à Strasbourg Fête de la Musique

Strasbourg

21 juin 2026

fin : 2026-06-21

2026-06-21

C’est la Fête de la musique à Strasbourg ! Avec des dizaines de scènes installées dans les rues et sur les places, artistes et musiciens, reconnus ou amateurs, partageront avec le public leur passion pour la musique.

Rendez-vous le 21 juin pour la journée la plus longue de l’année !

Programme, mesures de sécurité et de circulation consultez le site.

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

