L’été à Strasbourg Fête de la Musique Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
C’est la Fête de la musique à Strasbourg ! Avec des dizaines de scènes installées dans les rues et sur les places, artistes et musiciens, reconnus ou amateurs, partageront avec le public leur passion pour la musique.
Rendez-vous le 21 juin pour la journée la plus longue de l’année !
Programme, mesures de sécurité et de circulation consultez le site. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00
