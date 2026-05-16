Webinaire : Les véhicules intermédiaires, le photovoltaïque & l’autopartage En ligne Strasbourg Lundi 8 juin, 12h00 Gratuit, sans inscription

2€ le litre, l’occasion de passer aux Vélis, les « véhicules légers intermédiaires » ?

La transition énergétique ne se fera pas sans une redéfinition de nos déplacements. Ce webinaire, animé par Sylvain Balland (LER), met en lumière le concept des véhicules intermédiaires (Vélis) et leur intégration dans des boucles locales de production d’énergie.

**Points clés abordés :**

– Définition et usages des véhicules intermédiaires (Vélis).

– Panorama des expérimentations et dispositifs actuellement en cours sur les territoires.

– Cas pratique d’autopartage : Découverte d’un modèle innovant associant des Vélis, une borne de recharge open source et une production photovoltaïque.

**Grand Témoin :** L’événement accueillera le témoignage exclusif de Yoann Gruson-Daniel de la structure Easka, acteur engagé dans le déploiement de ces solutions open source et partagées.

—

**Déroulé des Déj’EnR :**

30 minutes de présentation

20 minutes de questions/réponses pour échanger directement avec l’intervenant.

**Modalités de participation :**

• Gratuit / Sans inscription préalable

• Visio via Zoom, lien de connexion : [https://us02web.zoom.us/j/87250821849](https://us02web.zoom.us/j/87250821849)

**Les Déj’EnR sont des webinaires gratuits, mensuels et participatifs qui abordent des questions clés pour faciliter le développement des énergies renouvelables dans la région. Ouverts à tous.**

**Un programme :**

• Financé par Climaxion (porté par l’ADEME et la Région Grand Est) et par l’Union européenne

• Animé par les réseaux Générateurs Grand Est et GECLER, membre du réseau national Énergies Partagées

• Construit par les associations Alter Alsace Énergies, LER et ALE08

Plus d’informations et webinaires précédents : [https://gecler.fr/dejenr/](https://gecler.fr/dejenr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-08T13:00:00.000+02:00

1

info@alteralsace.org maud.combier@alteralsace.org

En ligne 1 boulevard de Nancy 67 000 STRASBOURG Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67080 Collectivité européenne d’Alsace



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

