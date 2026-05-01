Strasbourg

Nuit des Musées

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour la Nuit européenne des musées, les plus beaux musées de la ville vous ouvrent leurs portes gratuitement. Au programme visites guidées, lectures, installations, conversations, intermèdes musicaux…

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de culture et de patrimoine, et pour tous les curieux, petits et grands ! .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

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English :

L’événement Nuit des Musées Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg