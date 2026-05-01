Nuit des Musées Strasbourg
Nuit des Musées Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Strasbourg
Nuit des Musées
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour la Nuit européenne des musées, les plus beaux musées de la ville vous ouvrent leurs portes gratuitement. Au programme visites guidées, lectures, installations, conversations, intermèdes musicaux…
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de culture et de patrimoine, et pour tous les curieux, petits et grands ! .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00
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English :
L’événement Nuit des Musées Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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