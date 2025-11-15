NL Contest Strasbourg

NL Contest

rue de la Rotonde Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Ce festival international des cultures urbaines unique en Europe propose un programme riche, autour des compétitions de sports urbains (Roller, BMX, Skate, Freestyle Scooter…), complété par des démonstrations et tournois liés aux cultures urbaines (StreetBall, BreakDance, DJ’s, Graffiti…), une grande scène musicale, qui se tiendra sur deux jours, ainsi que de nombreuses animations autour du festival, un village exposants… Chaque année, le NL Contest accueille les meilleurs athlètes mondiaux dans leurs disciplines sportives ainsi que des artistes locaux et internationaux, et rassemble plus de 27 000 aficionados sur trois journées et nuits festives. Pour faire le plein de sensations fortes et d’expériences uniques, le tout dans une ambiance survoltée : rendez-vous au NL Contest ! .

rue de la Rotonde Strasbourg 67200 Bas-Rhin Grand Est contact@nlcontest.com

