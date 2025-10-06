EARLY MAGGOTS METEORA – LA LAITERIE Strasbourg

EARLY MAGGOTS METEORA Début : 2026-05-22 à 19:30. Tarif : – euros.

Metal Tribute FestivalOuverture des portes: 19h30 / début: 20h00 EARLY MAGGOTS (Tribute Slipknot) METEORA (Tribute Linkin Park) ORION (Tribute Metallica) L’esprit de EARLY MAGGOTS est né de la volonté de faire connaitre et perdurer l’œuvre de SLIPKNOT en live. Ce groupe, fruit d’une rencontre entre membres expérimentés de la scène métal française n’a qu’un but : transmettre leur passion aux néophytes et satisfaire les Maggots de la première heure. A travers l’imagerie et les morceaux les plus emblématiques de SLIPKNOT, EARLY MAGGOTS a bien l’intention de faire vivre au public une expérience dans les coins les plus sombres de l’Iowa. Soyez prêt, vous êtes à Des Moines.METEORA n’est pas un simple tribute band, c’est une véritable immersion dans l’univers musical de LINKIN PARK. Les membres de METEORA s’efforcent d’offrir une performance plus réelle que nature, capturant chaque nuance musicale, chaque cri passionné et chaque sonorité distinctive qui a défini le son emblématique de Linkin Park. Chaque concert est une célébration de l’énergie incommensurable et de l’émotion crue qui ont fait de Linkin Park un pilier du rock alternatif.MASTER…MASTER… Qui ne connait pas au moins un titre de METALLICA ?!Des années Cliff Burton en passant par le mythique Black album jusqu’à nos jours, c’est un vrai voyage à travers leurs 40 années de carrière que propose ORION. Un son travaillé de qualité, des solos reconnaissables d’entre tous ou vous pourrez librement laisser aller vos talents d’air guitare et de headbanger tout en scandant ces hymnes du Thrash Métal.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67