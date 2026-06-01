Rencontre avec Emmanuelle de Boysson, Kléber, STRASBOURG

Rencontre avec Emmanuelle de Boysson Mardi 9 juin, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Romancière et journaliste, cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, Emmanuelle de Boysson est l’autrice de plusieurs essais et romans. Elle vient à la librairie Kléber Éphémère pour présenter son dernier livre Tendre Maroc (Calmann-Lévy) en compagnie d’Isabelle Arnould, chroniqueuse littéraire (@lodyssee_des_mots).

Dans la maison de campagne familiale, Emma retrouve les vieux agendas de sa mère. Et le souvenir de son enfance au Maroc.

Par petites touches impressionnistes, elle fait revivre ses années à Mohammedia, l’odeur des orangers, la douceur des cornes de gazelle, les jeux avec ses frères et soeur dans le jardin et le cri des mouettes sur le port.

Une enfance heureuse, privilégiée. Même si Emma, timide et rêveuse, ne cesse de chercher l’affection de Blanche, une mère fascinante, plus préoccupée par les défavorisés que par les siens.

Plus tard, la jeune fille, alors pensionnaire à Casablanca, se met à écrire. Dans l’espoir que la littérature, ainsi que le vent de liberté des années 1970 et l’amitié complice avec sa cousine, l’aident à s’émanciper d’un milieu où, derrière les visages souriants, le chagrin affleure.

Dans ce roman solaire, Emmanuelle de Boysson ressuscite un temps perdu où chaque instant est une aventure et s’interroge sur la force de la transmission.

Venez découvrir Tendre Maroc d’Emmanuelle de Boysson publié aux éditions Calmann-Lévy.

Photographie : ©Astrid di Crollalanza

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-emmanuelle-de-boysson-1989221855117 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Romancière et journaliste, cofondatrice du prix de la Closerie des Lilas, Emmanuelle de Boysson est l’autric … Rencontre-Dédicace