Rencontre avec Bruno Le Maire, Kléber, STRASBOURG

Rencontre avec Bruno Le Maire Mercredi 10 juin, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

À qui revient le pouvoir de nos jours, et surtout dans quelles mains tombe-t-il ? C’est exactement la question que se pose Bruno Le Maire.

Ancien ministre de l’Économie et des Finances, il revient dans cet ouvrage autour du pouvoir, un pouvoir convoité de tous, souvent discuté, mais plus insaisissable que jamais.

Donald Trump gouverne par décrets et impose sa volonté au reste du monde. L’Europe, fascinée et impuissante, est reléguée au rang de spectatrice. L’ONU n’a plus de poids, ses dirigeants deviennent des figurants. La parole européenne s’est vidée de sa substance, car elle n’est plus soutenue ni par la puissance militaire, ni par l’économie, ni par la technologie.

Autant de signes qui trouvent leur point culminant dans une scène précise : en août 2025, lors d’un déplacement, Bruno Le Maire est interpellé par une remarque : les politiques ne décideraient plus de rien, tout se jouerait ailleurs. C’est à partir de ce moment charnière que naît la nécessité de cet ouvrage.

Venez découvrir Le temps d’une décision de Bruno Le Maire publié aux éditions Gallimard

Photographie : ©Droits réservés

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-bruno-le-maire-1989914156810 »}]

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