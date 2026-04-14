Visite guidée « Ma cité est un jardin : le Stockfeld », Cité-Jardin du Stockfeld, Strasbourg
Visite guidée « Ma cité est un jardin : le Stockfeld », Cité-Jardin du Stockfeld, Strasbourg dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée « Ma cité est un jardin : le Stockfeld » Dimanche 7 juin, 10h30 Cité-Jardin du Stockfeld Bas-Rhin
Rendez-vous à l’angle de la rue de la Breitlach et de la place
des Colombes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
La visite vous invite à découvrir ce quartier au charme pittoresque. Sa forme urbaine innovante apparaît dans les pays industrialisés au début du XXe siècle et permet alors de loger les familles à faible revenu.
Cité-Jardin du Stockfeld Place des Colombes, Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 0368985215 [{« type »: « link », « value »: « https://stockfeld2026.eventbrite.fr »}] La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913 pour reloger les familles à faibles revenus habitant auparavant les quartiers traversés par la Grande percée (actuelle rue du Vingt-Deux-Novembre). La Ville innove en adoptant la forme urbaine de la cité-jardin, qui apparait alors dans les pays industrialisés. Bus 24, arrêt Place des Colombes
La visite vous invite à découvrir ce quartier au charme pittoresque. Sa forme urbaine innovante apparaît dans les pays industrialisés au début du XXe siècle et permet alors de loger les familles à…
© Ernest Laemmel – Ville et Eurométropole de Strasbourg
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