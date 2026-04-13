Visite contée : Lise et Pierre à l’Orangerie, Parc de l’orangerie, Strasbourg

Visite contée : Lise et Pierre à l’Orangerie Samedi 6 juin, 16h00 Parc de l’orangerie Bas-Rhin

Réservation obligatoire. Rendez-vous devant le parvis du bowling au parc de l’Orangerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Découvrez l’Orangerie avec Pierre et Lise !

Laissez-vous conter le parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre et Lise. Où il sera question d’un prince, d’une jolie maison alsacienne, de cigognes qui claquettent et de lieux cachés au coeur de l’Orangerie.

Visite pour les parents et les enfants (de 5 à 10 ans).

Rendez-vous devant le parvis du bowling au Parc de l’Orangerie pour suivre cette visite contée !

Parc de l’orangerie Avenue de l’Europe 67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg 67075 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.strasbourg.eu/ http://www.strasplus.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://lisepierre2026.eventbrite.fr »}] En complément d’un parc d’allées classiques à la française dessiné en 1692 et devenu l’une des promenades favorites des Strasbourgeois, l’architecte Valentin Boudhors élève le bâtiment de l’Orangerie entre 1804 et 1807. Le site prend ensuite des allures de jardin paysager romantique à l’anglaise. L’exposition « Industrie et Artisanat » qui se tient à l’Orangerie en 1895 occasionne un doublement de la superficie du parc qui est progressivement agrémenté de pittoresques maisons à colombage – comme le Buerehiesel -, de folies – comme le temple de l’Amour -, de pièces d’eau, ponts, fontaines. Un petit zoo est implanté à l’ouest du parc. Tram E : arrêt Droits de l’Homme, bus 6 : arrêt Orangerie

Découvrez l’Orangerie avec Pierre et Lise !

Marie-Séverine Pillon – Ville et Eurométropole de Strasbourg