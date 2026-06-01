Ouverture exceptionnelle du parc du palais du Rhin, Palais du Rhin, Strasbourg

Ouverture exceptionnelle du parc du palais du Rhin 6 et 7 juin Palais du Rhin Bas-Rhin

Gratuit, contrôle des sacs au portail sud, dernière entrée à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite libre du parc du palais du Rhin, exceptionnellement ouvert au public.

Palais du Rhin Place de la République, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388155700 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-grand-est L’ancien palais impérial, devenu Palais du Rhin en 1920, constitue l’un des points forts du grand plan d’urbanisme élaboré à Strasbourg après 1871 dans le but de créer un vaste quartier administratif et résidentiel au nord-est de la vieille ville. L’architecte Hermann Heggert est retenu et le projet définitif adopté en 1883. La construction va s’étaler entre 1884 et 1888. Les écuries sont terminées en 1885. L’édifice est reconstruit à l’identique après les bombardements de 1944. Le vaste quadrilatère à trois niveaux est un bel exemple de l’éclectisme, en honneur dans l’architecture officielle allemande et austro-hongroise à la fin du XIXe siècle. Appareil à bossage imité du Palais Pitti à Florence. Dominante Renaissance avec des emprunts à l’Antiquité. Les sculpteurs Bergmeier, Klein-Riegger et Ottman décorent la façade orientale. Le rez-de-chaussée abrite le vestibule de l’escalier d’honneur en style Renaissance et les suites princières. L’étage présente la grande salle d’audience avec sa coupole ouvrant sur le « balcon des acclamations », l’appartement de l’empereur en style Renaissance, l’appartement de l’impératrice de style Rococo. Toute la partie occidentale est réservée aux trois grandes salles d’apparat. Le jardin a été dès l’origine conçu comme un jardin historique renfermant un grand nombre d’essences rares. Arceaux à vélo sur le parvis.

Tram lignes B, C, E, F station République à 2 minutes.

En voiture privilégier les parkings – relais tram.

Visite libre du parc du palais du Rhin, exceptionnellement ouvert au public.

Le parc du palais du Rhin côté sud sud ouest ©DRAC Grand Est / Claude Menninger photographe