Visite olfactive du Parc de l’Orangerie, Parc de l’orangerie, Strasbourg

Visite olfactive du Parc de l’Orangerie Samedi 6 juin, 10h00 Parc de l’orangerie Bas-Rhin

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous devant le pavillon Joséphine, côté Conseil de l’Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Venez (re)découvrir, nez au vent, le romantique Parc de l’Orangerie. Faits historiques et effluves florales vous accompagneront tout au long de ce voyage dans le temps et le monde fascinant des senteurs.

Parc de l’orangerie Avenue de l’Europe 67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est Strasbourg 67075 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.strasbourg.eu/ http://www.strasplus.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://nezauventorangerie.eventbrite.fr »}] En complément d’un parc d’allées classiques à la française dessiné en 1692 et devenu l’une des promenades favorites des Strasbourgeois, l’architecte Valentin Boudhors élève le bâtiment de l’Orangerie entre 1804 et 1807. Le site prend ensuite des allures de jardin paysager romantique à l’anglaise. L’exposition « Industrie et Artisanat » qui se tient à l’Orangerie en 1895 occasionne un doublement de la superficie du parc qui est progressivement agrémenté de pittoresques maisons à colombage – comme le Buerehiesel -, de folies – comme le temple de l’Amour -, de pièces d’eau, ponts, fontaines. Un petit zoo est implanté à l’ouest du parc. Tram E : arrêt Droits de l’Homme, bus 6 : arrêt Orangerie

Venez (re)découvrir, nez au vent, le romantique Parc de l’Orangerie. Faits historiques et effluves florales vous accompagneront tout au long de ce voyage dans le temps et le monde fascinant des…

Marie-Séverine Pillon – Ville et Eurométropole de Strasbourg