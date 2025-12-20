ASCENDANT VIERGE – LA LAITERIE Strasbourg

ASCENDANT VIERGE Début : 2026-06-06 à 22:45. Tarif : – euros.

Hyperpop Hard Techno Gabber AV/VA — Ascendant Vierge Various Artists.Avec AV/VA, ascendant vierge réaffirme son lien essentiel avec le club. Pensé comme un laboratoire festif et musical, ce format hybride combine DJ sets, lives, exclusivités et invités proches du groupe. AV/VA dépasse la simple logique de concert ou de soirée club pour inventer une expérience collective, où les frontières s’effacent entre scène et dancefloor.Ouverture des portes: 22h45 / Début: 23h00

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67