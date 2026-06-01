Rencontre autour de l’exposition René Cassin : combattant pour la paix, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre autour de l’exposition René Cassin : combattant pour la paix Vendredi 5 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

À l’occasion de l’exposition sur René Cassin à la Bnu de Strasbourg, venez écouter les deux commissaires d’exposition Emmanuel Decaux et Jérôme Schweitzer. Une rencontre animée par Thomas Vonderscher.

L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) ont choisi de préparer ensemble une exposition-dossier destinée à partager avec le plus grand nombre le destin exceptionnel de cet homme qui, toute sa vie, s’est battu pour défendre les Droits de l’homme.

Emmanuel Decaux est professeur émérite de droit public et président de la Fondation René Cassin.

Jérôme Schweitzer est conservateur en chef des bibliothèques et directeur du pôle Cultures et savoirs à la Bnu.

Venez découvrir le catalogue d’exposition René Cassin. Combattant pour la paix.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-autour-de-lexposition-rene-cassin-combattant-pour-la-paix-1989149326181 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus À l’occasion de l’exposition sur René Cassin à la Bnu de Strasbourg, venez écouter les deux commissaire … Rencontre