La Japan Strasbourg convention geek Strasbourg

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Créée en 2004, La Japan est un événement annuel consacré à la culture geek et à la pop culture asiatique.

Elle accueille aujourd’hui des milliers de visiteurs venus des quatre coins de France et s’inscrit dans la liste des événements majeurs dédiés à la pop-culture dans l’hexagone.

Pusieurs ateliers et animations seront proposés: jeux vidéo, cosplay, démonstration d’arts martiaux, cover de danse k-pop, mangas ou encore animés. Que l’on soit grand ou petit, jeune ou moins jeune, chacun a la possibilité de retrouver ce qui le fait vibrer à La Japan. .

