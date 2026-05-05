Strasbourg

Le tour des fermes

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Partez à la rencontre des agriculteurs pour découvrir leur métier, leur passion et, bien sûr, leur exploitation !

3 circuits balisés par un marquage au sol sont proposés

7 km Oberhausbergen et Mittelhausbergen

13 km Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim

18 km Oberhausbergen, Mittelhausbergen, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim

Choisissez votre circuit en fonction de votre temps et de votre forme et pour chacune des trois boucles, des animations, de la restauration, de la dégustation et de la vente vous attendent.

Pour ceux qui n’ont pas de vélo, des Velhop classiques et électriques sont mis à votre disposition chez Hop’la à Oberhausbergen. Un chèque de caution (150€ pour les vélos classiques et 650€ pour les électriques) vous sera demandé ainsi qu’une pièce d’identité lors de la remise du vélo et restitués à son retour. 0 .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Le tour des fermes Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-05 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg