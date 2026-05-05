Le tour des fermes Strasbourg
Le tour des fermes Strasbourg dimanche 7 juin 2026.
Strasbourg
Le tour des fermes
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Partez à la rencontre des agriculteurs pour découvrir leur métier, leur passion et, bien sûr, leur exploitation !
3 circuits balisés par un marquage au sol sont proposés
7 km Oberhausbergen et Mittelhausbergen
13 km Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim
18 km Oberhausbergen, Mittelhausbergen, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim
Choisissez votre circuit en fonction de votre temps et de votre forme et pour chacune des trois boucles, des animations, de la restauration, de la dégustation et de la vente vous attendent.
Pour ceux qui n’ont pas de vélo, des Velhop classiques et électriques sont mis à votre disposition chez Hop’la à Oberhausbergen. Un chèque de caution (150€ pour les vélos classiques et 650€ pour les électriques) vous sera demandé ainsi qu’une pièce d’identité lors de la remise du vélo et restitués à son retour. 0 .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est
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English :
L’événement Le tour des fermes Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-05 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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