Marche des visibilités Strasbourg
Marche des visibilités Strasbourg samedi 20 juin 2026.
Strasbourg
Marche des visibilités
place d l’Université Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Depuis sa première édition en 2002, la marche des Visibilités LGBTI+ de Strasbourg, organisée par le Collectif FestiQueer rassemble des milliers de personnes autour de la défense des droits des personnes LGBTI+ (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Intersexes). Militante, revendicative et festive, cette marche est également un moment exutoire, permettant toutes les fantaisies. Tenues excentriques, musique techno et paillettes rejoignent ainsi les revendications portées par les associations pour un grand moment festif. .
place d l’Université Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est marche@festiqueer.fr
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English :
L’événement Marche des visibilités Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-04 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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