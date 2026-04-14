Rencontre avec Clémentine Beauvais, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Clémentine Beauvais Samedi 20 juin, 16h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus.

Après le succès de ses précédents romans Les Petites Reines, Brexit Romance ou encore Songe à la douceur, Clémentine Beauvais fait son retour tant attendu avec une série autour de l’enquêteur littéraire Pierre Bayard.

Ce troisième tome, Code Petite Sirène, fait suite à L’affaire du Petit Prince et Enquête sur Peter Pan et suit les nouvelles aventures Pierre Bayard au Danemark alors qu’une menace pèse sur la célèbre statue de la Petite Sirène de Copenhague.

“Une mystérieuse agente secrète danoise vient trouver Pierre Bayard et Édith pour leur demander de l’aide : elle doit déchiffrer un message codé pour tenter de contrecarrer la menace pesant sur la célèbre statue de la petite sirène. Or la clé semble être dissimulée dans le conte d’Andersen, La Petite Sirène… Nos détextives ne peuvent s’empêcher de céder à l’appel de l’enquête littéraire”

Venez découvrir Pierre Bayard DeteXtive privé : Code Petite Sirène de Clémentine Beauvais publié aux éditions Sarbacane.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-clementine-beauvais-1986313172168 »}]

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