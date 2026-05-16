L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale Strasbourg
L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale Strasbourg vendredi 3 juillet 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale
place de la Cathédrale Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-03
Grand rendez-vous de l’été à Strasbourg, le spectacle de jeux de lumières sur la façade de la cathédrale est l’occasion de mettre en valeur et sublimer les mille détails de sa façade. Il attire chaque année des milliers de visiteurs.
Du coucher de soleil jusqu’à minuit, sur la façade occidentale. Diffusion sonore jusqu’à 23h. 0 .
place de la Cathédrale Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28
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English :
L’événement L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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