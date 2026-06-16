Débat citoyen – Santé et progrès technologique Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg
Débat citoyen – Santé et progrès technologique Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg samedi 20 juin 2026.
Débat citoyen – Santé et progrès technologique Restaurant : Le Petit Faubourg Strasbourg Samedi 20 juin, 16h00
Venez découvrir la méthode pour bien débattre afin que l’agora soit sereine quel que soit le sujet qui pour cette occasion portera sur le progrès pour tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00.000+02:00
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Restaurant : Le Petit Faubourg 2b Rue du Faubourg de Saverne Strasbourg
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