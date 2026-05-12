Secret de miel Le Vaisseau Strasbourg
Secret de miel Le Vaisseau Strasbourg samedi 4 juillet 2026.
Strasbourg
Secret de miel Le Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez d’incroyables productrices de miel les abeilles. Mais de la ruche à la cuillère, il y a bien des étapes à passer ! Venez assister à l’extraction du miel made in Vaisseau avec notre équipe de médiation scientifique qui vous présentera la technique pour extraire le miel, matériel à l’appui ! En bonus, pour les gourmands, dégustez le miel du Vaisseau ! .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
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English :
L’événement Secret de miel Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Vaisseau
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