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Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau Strasbourg

Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau Strasbourg mardi 7 juillet 2026.

Adresse
1 bis rue Philippe Dollinger
Ville
67100 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Strasbourg

Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Avec des plumes ou des poils, dans les arbres ou sous la terre, qui sont les habitants de nos jardins ? Cet été, venez faire la rencontre du mystérieux Sam et de tous ses amis dans le jardin du Vaisseau !

L’offre est comprise dans les activités proposées à la Maison du Jardinier.   .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69  info@levaisseau.com

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English :

L’événement Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par Le Vaisseau

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