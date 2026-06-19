Strasbourg

Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Avec des plumes ou des poils, dans les arbres ou sous la terre, qui sont les habitants de nos jardins ? Cet été, venez faire la rencontre du mystérieux Sam et de tous ses amis dans le jardin du Vaisseau !

L’offre est comprise dans les activités proposées à la Maison du Jardinier. .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

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English :

L’événement Jeux de piste: Hérisson Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-06-19 par Le Vaisseau