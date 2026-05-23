L’été à Strasbourg Docks d’été Strasbourg
L’été à Strasbourg Docks d’été Strasbourg dimanche 5 juillet 2026.
Strasbourg
L’été à Strasbourg Docks d’été
presqu’île André Malraux Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Vous rêvez d’une pause rafraîchissante et ludique en plein centre-ville ? Dirigez-vous vers les Docks d’été, un lieu éphémère dédié à la détente, à l’évasion et aux loisirs. En famille ou entre amis, profitez d’une plage urbaine, offrant parasols et espaces ombragés, d’une base nautique et de nombreuses animations ludiques.
Plage en accès libre tous les jours de 8h à minuit.
Base nautique ouverte du dimanche au jeudi de 15h à 19h, les vendredis et samedis de 15h à 21h.
Animations jeune public tous les jours dès 14h. 0 .
presqu’île André Malraux Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28
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English :
L’événement L’été à Strasbourg Docks d’été Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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