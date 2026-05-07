Strasbourg

Jazz à la Petite France

place Saint Thomas Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Dernier né des festivals de jazz strasbourgeois, Jazz à la Petite France est un festival de découvertes et d’émergences musicales, au croisement du jazz et des musiques actuelles. Il propose un jazz ouvert sur le monde, avec de jeunes artistes venus de toute l’Europe, aux multiples influences, riches de leurs voyages et migrations, porteurs d’espoirs et de nouveaux horizons.

Jazz à la Petite France est un festival en plein air à prix libre. .

place Saint Thomas Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est sturmproduction@gmail.com

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English :

L’événement Jazz à la Petite France Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg