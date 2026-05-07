Strasbourg

Les BBQ lyriques, Le Barbier de Séville à l’Eglise Saint Guillaume

1 rue Munch Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’Église protestante Saint-Guillaume vous ouvre ses portes pour quatre soirées insolites où l’art lyrique rencontre la convivialité dans un cadre patrimonial d’exception. À l’occasion de la 4¿ édition de ses désormais célèbres BBQ lyriques, réalisés avec le soutien de la Maison Olivier Klein, traiteur à Strasbourg, vivez une expérience immersive mêlant opéra, patrimoine et plaisirs gourmands.

Après le succès des Noces de Figaro en 2025, place cette année au Barbier de Séville de Rossini. Pensée comme une déambulation musicale en trois temps — en tribune, dans la nef puis dans les jardins de l’église — cette soirée vous propose de vivre l’opéra au plus près des artistes et dans une proximité rare avec les voix et les émotions. .

1 rue Munch Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 05 37 77 contact@passions-croisees.com

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English :

L’événement Les BBQ lyriques, Le Barbier de Séville à l’Eglise Saint Guillaume Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg