Des Lendemains qui chantent Perrier a du coeur Tulle

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Perrier a du coeur est un concert exceptionnel organisé par les élèves du lycée Edmond Perrier. Autour de groupes composés de professeurs et de lycéens, la soirée se veut une aventure humaine, pédagogique et solidaire. Chacun a l’opportunité de sortir de son rôle pour contribuer à la réussite d’un événement pas ordinaire, où musique et solidarité se mêlent dans une ambiance chaleureuse.
Qui a dit que les jeunes étaient complètement coupés du monde, qu’ils ne connaissaient plus les notions de solidarité et de partage ? En tout cas, les lycéens ont oublié d’être égoïstes venez soutenir leur soirée caritative !
Prix libre ou denrées non périssables tous les fonds et dons récoltés seront reversés à une association qui, entre autres, distribue des repas gratuits à ceux qui en ont besoin. .
Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
