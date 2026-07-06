Des livres et des biberons Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Parents, assistantes maternelles, crèches : vous êtes tous bienvenus pour profiter d’un moment convivial avec vos enfants et un.e bibliothécaire lors d’une séance de lecture individuelle pour les tout-petits. Nous vous proposons une sélection de livres adaptés aux enfants dès la naissance que vous pourrez découvrir avec les bébés.

De 0 à 3 ans. Entrée libre.

Prenez rendez-vous pour un temps de lecture consacré aux tout-petits !

Le mercredi 16 décembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 02 décembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 18 novembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 04 novembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 07 octobre 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-16T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-07T10:00:00+02:00_2026-10-07T11:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T11:00:00+02:00;2026-11-18T10:00:00+02:00_2026-11-18T11:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T11:00:00+02:00;2026-12-16T10:00:00+02:00_2026-12-16T11:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



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