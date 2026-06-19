Des manettes dans les parcs Médiathèque Valery-Larbaud Vichy jeudi 20 août 2026.

Vichy

Des manettes dans les parcs

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Avec Heïdi, Mathieu, Florian et Romain

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Heïdi, Mathieu, Florian and Romain

L’événement Des manettes dans les parcs Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations