DES MINIONS ET DES MONSTRES, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
mardi 21 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
DES MINIONS ET DES MONSTRES Mardi 21 juillet, 14h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Pierre Coffin, Patrick Delage | Par Brian Lynch, Pierre Coffin Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz
DES MINIONS ET DES MONSTRES
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Descente en rappel et visite du clocher Saint-Firmin Beaugency 18 juillet 2026
- Patrimoine, mousquetons et sensations ! Beaugency 18 juillet 2026
- MILONGA LA BALGENTIENNE, Quai de loire Beaugency, Beaugency 18 juillet 2026
- Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency 19 juillet 2026
- TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 20 juillet 2026