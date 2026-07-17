DES MINIONS ET DES MONSTRES, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

DES MINIONS ET DES MONSTRES Mardi 21 juillet, 14h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Pierre Coffin, Patrick Delage | Par Brian Lynch, Pierre Coffin Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz

DES MINIONS ET DES MONSTRES