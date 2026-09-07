Des mots…juste des mots, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Des mots…juste des mots Samedi 17 octobre, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Envie d’écrire et de partager avec d’autres personnes ?

Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.

A partir de 18 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}, {« owner »: {« uid »: 21109932, « type »: « agenda »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Sur inscription sur place ou par tu00e9lu00e9phone », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 120, « bookingContact »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « venueId »: 29146, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1792224000000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Pour le plaisir d’écrire tout simplement Atelier d’écriture