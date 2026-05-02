Des paysages à vivre et à débattre Rue du Bocéno Auray

Auray

Des paysages à vivre et à débattre

Rue du Bocéno Lycée de Kerplouz Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

Venez à la découverte des paysages morbihannais et de leurs enjeux actuels et futurs ce qui fait la qualité des paysages, ce qui contribue au bien-être des habitant·es, mais aussi ce qui suscite des inquiétudes. Il s’agira également d’explorer les spécificités du territoire, en lien avec les enjeux du changement climatique et de la ressource en eau.

Sans inscription

À partir de 16 ans .

Rue du Bocéno Lycée de Kerplouz Auray 56400 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des paysages à vivre et à débattre

L’événement Des paysages à vivre et à débattre Auray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon