Des photographies aux archives : pour quoi faire ?, Archives de Paris, Paris

Informations pratiques

Des photographies aux archives : pour quoi faire ? 19 septembre – 24 décembre Archives de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-12-24T09:30:00+01:00 – 2026-12-24T16:00:00+01:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives de Paris proposent une exposition présentant les différents usages des photographies (XIXe-XXIe siècles) qu’elles conservent. Dans les dossiers d’archives publiques, elles apportent preuve, témoignage et cohabitent avec des documents papier. Elles peuvent encore provenir de fonds photographiques d’origine privée, produites dans un but documentaire, touristique ou artistique. Cette exposition présentée dans le hall des Archives montre une trentaine de documents originaux accompagnés de panneaux explicatifs.

Pendant les Journées européennes du patrimoine (19-20 septembre) des visites commentées de l’exposition seront proposées aux visiteurs.

Une sélection de documents présentés dans l’exposition sera également accessible sur le site Internet des Archives de Paris sous la forme d’une exposition virtuelle, à partir de janvier 2027.

Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France 01 87 02 65 65 http://archives.paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis;https://www.instagram.com/archivesdeparis/ https://archives.paris.fr/offre-culturelle/expositions-virtuelles Depuis plus de 200 ans, les Archives de Paris collectent, conservent, classent, inventorient, communiquent et mettent en valeur des documents d’intérêt historique, concernant Paris ou l’ancien département de la Seine puis de Paris, qu’ils proviennent des services de la municipalité, du département, des services déconcentrés de l’État ou d’organismes de droit privé ayant une mission ou une délégation de service public et de personnes privées, implantés sur le territoire parisien (préfectures, tribunaux, Conseil de Paris, écoles…). 82 km linéaires d’archives sont ainsi conservés sur 4 sites. Le site principal situé porte des Lilas accueille chaque année plus de 6000 lecteurs (universitaires, étudiants, administrés, professionnels…), 1000 scolaires et 2500 participants adultes à des activités culturelles. Métro (ligne 11) : Porte des Lilas

Tramway (T3b) : Porte des Lilas

Bus : n° 20, 48, 61, 64, 96, 105, 115, 129, 170, 249

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives de Paris proposent une exposition présentant les différents usages des photographies (XIXe-XXIe siècles) qu’elles conservent. Dans les…

Parc de Belleville, 1995 © Gérard Faure – 57Fi / Archives de Paris